Собчак ответила на обвинения о невызове скорой помощи на место ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак после смертельного ДТП в Сочи ответила на обвинения о невызове скорой помощи для пострадавших. Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты переписки с рабочего чата.

На них видно, что один из сотрудников команды журналистки попросил вызвать медработников. «Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город, и он не знает, где именно мы находимся)», — объяснила телеведущая. По ее словам, она лично проконтролировала момент приезда врачей на место происшествия, несмотря на то, что сама получила сотрясение мозга. Собчак уточнила: она поехала в аэропорт только после того, как убедилась, что на место аварии едут врачи.

Дорожно-транспортное происшествие с участием арендованного Собчак Mercedes произошло 9 октября. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус. Погибла одна женщина, два человека пострадали. 12 октября полиция три часа допрашивала Собчак по уголовному делу в качестве свидетеля.