В сети вспомнили признание Собчак в привычке контролировать водителей

Ведущая Собчак рассказывала в интервью, что всегда контролирует дорогу и водителей

После смертельного ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак в сети вспомнили о ее высказываниях по поводу привычки «все контролировать». Соответствующее заявление она сделала в ходе интервью годичной давности с актрисой Яной Трояновой (доступно на YouTube), на фрагмент беседы обратило внимание KP.RU.

Журналистка призналась, что «не может отпустить» даже дорогу в процессе поездки с водителем. «То есть я своему водителю всегда говорю, как ехать, где тормозить, а где обгонять машину», — рассказала она.

Собчак подчеркнула, что если вдруг погружается в «дзен» и не следит за тем, кто находится за рулем, то «он тогда едет на 20 минут дольше».

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Днем ранее Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи, по которому она проходит в качестве свидетеля — журналистка не признает себя потерпевшей. Также она получила повестку о явке к следователям УВД Сочи для дачи показаний.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия.