Baza: Собчак не признает себя потерпевшей по делу о смертельной аварии в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи, по которому она проходит в качестве свидетеля. Протокол допроса опубликовало издание Baza.

По его информации, журналистка не признает себя потерпевшей.

Собчак также рассказала, что по пути из концертного зала «Роза Холл» в аэропорт она находилась на заднем пассажирском сиденье справа и общалась с коллегами по Zoom. Ведущая подчеркнула, что успевала на рейс в Москву, заблаговременное прибытие не предполагалось, так что она не торопила водителя, не следила за его действиями и скоростью движения.

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При этом момент выезда на встречную полосу движения она не заметила, однако почувствовала толчок и ударилась головой, а сразу после столкновения ненадолго потеряла сознание и не сразу поняла, что автомобиль попал в аварию.

«Очнулась от того, что меня трясли за плечо. Болела голова, грудная клетка, нижняя часть спины, шум в ушах, дезориентация в пространстве. Через некоторое время поняла, что попали в серьезную аварию, (...) услышала шум, крики», — пояснила Собчак.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия.