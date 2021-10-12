ТАСС: телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП, которое произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, телеведущая приехала к следователю МВД.

«В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве», — отметил собеседник информагентства.

Он также подчеркнул, что Собчак допрашивают в качестве свидетеля.

Авария с участием автомобиля Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, произошло в субботу, 9 октября. Машина при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте.

По словам очевидцев, сразу после ДТП Собчак покинула место происшествия. Позже телеведущая заявила, что уехала только после того, как узнала, что к пострадавшим едут врачи. Она также уточнила, что сама получила травму: у журналистки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие травмы.