Песков отказался комментировать аварию с участием Ксении Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать аварию с участием журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Сочи. Его слова приводит Daily Storm.

«Это не наш вопрос», — сказал Песков в беседе с журналистом.

ДТП произошло в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes, где находилась журналистка, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после аварии покинула место происшествия.

Позже Собчак пообещала оказать родственникам погибшей и пострадавшим необходимую помощь. У самой телеведущей диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

