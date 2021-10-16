Собчак объяснила визит в московское управление Росгвардии

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, зачем приезжала в московское управление Росгвардии. По словам журналистки, ей поступают угрозы после ДТП в Сочи. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», — подчеркнула Собчак.

В свою очередь в Росгвардии посоветовали журналистке написать заявление в органы внутренних дел из-за якобы слежки за ней. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, Собчак было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что кортеж телеведущей заметили у Главного управления Росгвардии в Москве. На опубликованных в сети кадрах видно, как с территории ведомства друг за другом выезжают несколько автомобилей журналистки.

Сама Собчак не явилась на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, по вине которого случилась смертельная авария. В результате сверку показаний перенесли на следующую неделю.

В субботу, 9 октября, Mercedes, в котором находилась телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Машина, за рулем которой был Цой, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen.