Кортеж Собчак заметили у Главного управления Росгвардии в Москве

Кортеж российской телеведущей Ксении Собчак, которая находилась на пассажирском сиденье попавшего в смертельное ДТП в Сочи автомобиля, заметили у Главного управления Росгвардии в Москве. Видео опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видно, как с территории ведомства выезжают друг за другом несколько автомобилей журналистки. По данным издания, видео было снято накануне, когда Собчак посетила здание Главного управления Росгвардии в столице.

Ранее стало известно, что Собчак не прилетела на очную ставку с водителем Mercedes, по вине которого произошло ДТП, Олегом Цоем. Сверку показаний перенесли на следующую неделю. Как известно, повестку к сочинским следователям журналистке вручили после трехчасового допроса.

До этого Собчак впервые вышла в эфир после ДТП. Телеведущая заявила, что многие негативно относятся к ней, однако это не значит, что ничего плохого с ней случиться не может. Также Собчак заявила, что ее не получится поймать на вранье после смертельного ДТП, так как она не врет.

В субботу, 9 октября, Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, за рулем которого находился Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Водителю уже предъявили обвинение. В отношении Цоя возбудили дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его отправили под домашний арест. Цой свою вину в аварии признал.