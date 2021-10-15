Собчак впервые вышла в эфир после смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля, с участием которого произошло смертельное ДТП в Сочи, записала видеообращение для программы Андрея Малахова «Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Журналистка впервые вышла в эфир после аварии.

Она отметила, что неоднократно писала о произошедшем, поэтому на данный момент добавить ей нечего. «Тем более протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», — сказала Собчак. Телеведущая также заявила, что многие негативно относятся к ней, однако это не значит, что ничего плохого с ней случиться не может. «[Люди думают, что] я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно», — отметила она.

Собчак напомнила, что и сама пострадала в смертельной аварии, однако недоброжелатели все равно уличили ее в том, что она уехала и никому не помогла. «Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь», — сказала журналистка, добавив, что сейчас делает все возможное, чтобы помочь близким пострадавших «не словами, а делом».

Ранее Собчак пожаловалась на фейки, связанные с аварией. Она назвала недостоверной информацию о том, что в ее показаниях и показаниях водителя Mercedes Олега Цоя есть расхождения. Журналистка также пожаловалась на чрезмерное внимание к ее личности после ДТП.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Собчак через некоторое время после аварии прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а уехала с места ДТП только после того, как пострадавшим вызвали медиков. Водитель Mercedes Цой признал себя виновным. Его отправили под домашний арест.