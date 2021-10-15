Бывший муж и дочь погибшей в ДТП с Собчак не пришли на похороны

В Новосибирске похоронили погибшую в ДТП с Собчак Тарасову, ее муж и дочь не пришли

В Новосибирске похоронили Екатерину Тарасову, погибшую в ДТП с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, на церемонии прощания присутствовали 20 человек. При этом бывший муж и дочь погибшей женщины на траурное мероприятие не пришли.

Ранее бывший муж Тарасовой Антон заявил об отсутствии претензий к журналистке. «То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий», — сказал он. Тарасов подчеркнул, что семья не нуждается в помощи, и добавил, что никто из родственников и близких друзей жертвы ДТП не давал комментариев СМИ. Отмечается, что шестилетняя дочь Тарасовой, которая ранее жила на две семьи, останется с отцом.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes Олег Цой признал себя виновным. Его отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. На телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а уехала с места ДТП только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.