Артемий Лебедев рассказал о будущем Ксении Собчак

Лебедев заявил, что Собчак через пять лет сменит имидж и станет «как немецкая фрау»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на вопрос о том, какой в будущем он видит телеведущую Ксению Собчак. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистом Антоном Красовским, запись их разговора доступна на YouTube.

Лебедев предположил, что через пять лет журналистка изменится. «Она станет, как немецкая фрау, всю дурь выкинет», — отметил он. По мнению блогера, Собчак не будет стесняться своего старения, и, если у нее появится седина, она не станет закрашивать ее. «Она будет с хорошей осанкой, на спорте, в очень хорошем костюмчике, без всяких там декольте», — продолжил он.

Блогер рассказал, что в скором времени Собчак сменит имидж и превратится из человека шоу-бизнеса в человека истеблишмента. «[Будет] такая профессорша из какой-то хорошей школы, например, из Гарварда», — заявил Лебедев и добавил, что у него нет сомнений на этот счет.

Также дизайнер признался, что восхищается работоспособностью и творческим долголетием телеведущей. Лебедев подчеркнул, что Собчак всегда актуальна, и назвал это потрясающим умением.

Ранее Лебедев призвал начать общественное движение, которое должно будет вернуть уважение россиян к государственному флагу. По мнению блогера, власти страны сделали множество ошибок, из-за которых граждане не испытывают уважения к триколору.