Артемий Лебедев сравнил флаги России и США

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге на платформе Teletype сравнил флаги России и США. По его мнению, материал, из которого изготавливают российские флаги, зачастую некачественный.

Блогер заявил, что американский флаг выглядит хорошо и «вызывает чувство трепета и гордости», потому что «он почти всегда толщиной с плюшевый плед». Российский же флаг, по его мнению, в большинстве случаев сделан из тонкой и плохой ткани, поэтому он практически всегда просвечивает насквозь.

«Хотя сам по себе флаг прекрасен, что очень хорошо видно на дореволюционных картинах и артефактах царской эпохи», — отметил Лебедев. Дизайнер заключил, что «единственный годный российский флаг висит на Тургеневской площади в Москве напротив метро "Чистые пруды"».

Ранее блогер поделился мнением о российских телешоу. В подкасте комика Сергея Мезенцева «Сережа и микрофон» он обвинил современные передачи в том, что они вырастили «поколение дебилов».

