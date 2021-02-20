Артемий Лебедев нашел в Норильске стену благодарных молодых отцов

Артемий Лебедев нашел стену благодарных молодых отцов в Норильске. Видео с путешествием по Енисею опубликовано на YouTube-канале блогера.

Лебедев обнаружил необычный дом, где счастливые отцы отставляют послания, благодаря своих жен за детей. Стена благодарных отцов расположена прямо напротив роддома, поэтому послания легко увидеть из окна учреждения. Лебедев добавил, что некоторые мужчины пользуются услугами альпинистов, чтобы сделать надпись.

Ранее стало известно, что количество супружеских пар, воспитывающих от пяти до семи детей, в Норильске увеличилось в 2018 году. Стали чаще регистрироваться вторые (93), а не первые (81) роды. У 52 жительниц Норильска появился третий ребенок по счету.