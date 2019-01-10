В самом северном большом городе мира за год родились 2406 человек

В Норильске за 2018 год родились 2406 детей, сообщает «Таймырский телеграф» со ссылкой на данные городских отделов ЗАГС.

Случаев смерти в самом северном в мире городе с населением свыше 150 тысяч человек зарегистрировано более чем вдвое меньше — 1010.

Самыми популярными именами в прошлом году названы Мария, Дарья и Артем.

За первые десять дней января в городе зарегистрировано 10 новорожденных.

В ЗАГС также привели статистику свадеб и разводов: 1762 против 1272.

В мае прошлого года сообщалось, что в Норильске увеличилось число супружеских пар, воспитывающих от пяти до семи детей.

В 2017 году в этом городе появились на свет больше двух с половиной тысяч человек: 1361 мальчиков и 1206 девочек.

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