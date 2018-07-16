Норильский перинатальный центр примет первых пациенток в начале осени

Перинатальный центр в Норильске может принять первых пациенток в сентябре. Об этом заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс, пишет газета «Наш Красноярский край».

«Я от своего имени хотел бы уже сейчас поблагодарить строителей, которые за этот год совершили подвиг. За год от фундамента они пришли к строительной готовности объекта», — отметил он.

До конца августа планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию и получить лицензию на оказание специализированной медпомощи

К сентябрю центр будет укомплектован современным оборудованием для операционных, палат интенсивной терапии и палат для матерей с новорожденными детьми.

В декабре 2017 года сообщалось, что в перинатальном центре в Норильске ведутся отделочные работы. Строительство учреждения началось летом 2015 года и затянулось из-за сложностей, связанных с вечной мерзлотой, некачественной проектной документацией и нехваткой оборотных средств у подрядчика.

Планируется, что перинатальный центр будет принимать около трех тысяч жительниц Таймыра в год. Стоимость проекта составляла 3,2 миллиарда рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!