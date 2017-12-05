Перинатальный центр в Норильске откроется в 2018 году

В Норильске завершается строительство перинатального центра, пишет газета «Наш Красноярский край» во вторник, 5 декабря. Здание должно быть сдано в эксплуатацию в 2018 году.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Красноярского края Николая Глушкова, в настоящее время полным ходом идут отделочные работы. Половина необходимого для учреждения медоборудования уже находится в городе, остальное — в пути.

Строительство перинатального центра началось летом 2015 года и затянулось, по словам Глушкова, из-за сложностей проведения работ в условиях вечной мерзлоты, плохого качества проектно-сметной документации и проблем с оборотными средствами у подрядчика.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день нареканий к строителям нет. Контур здания и тепловой контур завершены, кровля выполнена почти на сто процентов, подведены сети тепло- и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр в Норильске сможет принимать в год около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Его стоимость составляет 3,2 миллиарда рублей, в том числе 2,44 миллиарда из регионального бюджета. Еще один подобный медцентр на территории края введен в эксплуатацию в Ачинске в январе 2017 года.