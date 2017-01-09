Перинатальный центр на 120 коек открыт в Красноярском крае

Перинатальный центр на 120 коек введен в эксплуатацию в городе Ачинске Красноярского края, сообщили «Интерфакс» в региональном правительстве.

Центр рассчитан на три тысячи родов в год. Его стоимость составила два миллиарда рублей, а финансирование выделялось в равных долях из краевого и федерального бюджетов.

«Мы будем принимать женщин с высокой группой риска, когда велика вероятность рождения детей с различными патологиями», — заявил на церемонии открытия главврач регионального центра материнства и детства Александр Третьяков. По его словам, в Ачинске будут принимать пациентов со всех западных районов и городов края.

Первых пациентов новое медучреждение примет после получения всех разрешительных документов предположительно в конце января.

Накануне губернатор края Виктор Толоконский, посещая новый центр, сообщил журналистам, что региональные власти намерены до конца 2017 года построить еще один перинатальный центр на 110 коек в городе Норильске. Основную часть средств (2,5 миллиарда рублей) выделит краевой бюджет.