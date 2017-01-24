Два перинатальных центра откроются в Красноярском крае в 2017 году

Два перинатальных центра будут введены в эксплуатацию в 2017 году в Красноярском крае. Об этом, как передает ТАСС заявила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина в ходе селекторного совещания в полпредстве президента РФ в Сибирском федеральном округе.

«Перинатальный центр в Ачинске получил разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре 2016 года. Лицензия на осуществление деятельности, как ожидается, будет выдана в марте», — сказала Серегина.

Второй центр возводится в Норильске. По словам министра здравоохранения Красноярского края Вадима Янина, в настоящее время на объекте идут работы, которые можно выполнить до подачи тепла. Корпус планируется полностью возвести к лету, затем начнутся отделочные работы. К этому времени власти рассчитывают провести все необходимые конкурсы на покупку оборудования.

«В условиях северного завоза и труднодоступности территории в зимний период особенно важно завершить эту работу до наступления холодов. Мы составили себе очень напряженный график, но рассчитываем его соблюсти», — подчеркнул министр.

Стоимость перинатального центра в Норильске оценивается в 3,2 миллиарда рублей, в том числе 2,44 миллиарда из краевого бюджета, остальные из фонда обязательного медицинского страхования. Ежегодно медцентр сможет принимать порядка 3 тысяч женщин со всего Таймыра.