Многодетная россиянка продала младенца и купила одежду старшим детям

Многодетная жительница Красноярска продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. На вырученные деньги она купила старшим детям одежду, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, во время беременности 30-летняя россиянка через знакомых нашла бездетную семью, которая захотела взять младенца после рождения. В апреле 2020 года роженица поступила в роддом, была оформлена по паспорту женщины, которая собиралась забрать новорожденного, и родила мальчика. После выписки мать села в такси, где находились супруги, и отдала им сына. В июле на банковскую карту родительницы пришли обещанные деньги.

О продаже ребенка узнали в инспекции по делам несовершеннолетних. Россиянка состоит на учете в полиции и сама обо всем рассказала. У нее трое старших детей, с мужем давно в разводе. Позже она уточняла, что в больнице после рождения мальчика в ней проснулись материнские чувства, она не хотела отдавать его, но «не было телефона, чтобы с кем-то созвониться и сказать об этом». Три дня, что женщина находилась в роддоме, ее дети жили с покупателями младенца. Когда мать передала мальчика в такси, ее отвезли к старшим детям, и она забрала их домой. Позже пара добавила номер россиянки в «черный список». Деньги ей перевели через несколько месяцев, на них мать купила родным сладости и одежду.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК («Торговля детьми»). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи изучают обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям купившей ребенка семейной пары. Мальчик изъят из семьи и отправлен в дом ребенка.