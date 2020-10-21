Россиянка отдала годовалую дочь бездомному в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». Об этом сообщила руководительница пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает ТАСС.

Нефедова рассказала, что в полицию обратилась совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Выяснилось, что 16 октября 29-летняя женщина передала спящего в коляске ребенка незнакомцу, его забрали и отправили в детскую больницу имени Сперанского.

По данным «Комсомольской правды», женщина не отдавала ребенка, а оставила коляску возле спящего бездомного, который не стал обращаться в правоохранительные органы. Мать объяснила, что дочь было нечем кормить и таким образом она «решила передать ее на воспитание государству».

Кузьминская межрайонная прокуратура направила в Домодедовский суд иск о лишении женщины родительских прав в связи с ее уклонением от соблюдения обязанностей. Как пишет «Комсомольская правда», действия россиянки расценивают как оставление в опасности и в ближайшее время возбудят уголовное дело.

Ранее сообщалось, что уроженка Дагестана пыталась продать в Москве своего новорожденного ребенка за 300 тысяч рублей. Свои действия она объяснила необходимостью купить новые сапоги. По данным волонтеров, которые собирались выкупить ребенка и якобы передать цыганам, она писала родственнице о своих намерениях и рассказывала, какую именно обувь хочет приобрести. Женщина вела переговоры с другими покупателями, против нее возбуждено уголовное дело торговле людьми (часть 2 статьи 127.1 УК). Мать признала вину и написала отказную от дочери. Помимо нее у дагестанки еще трое детей. Решается вопрос об их изъятии.