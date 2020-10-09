Россиянка попыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей

В Москве 25-летняя женщина попыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Видео из кофейни, где женщина встречалась с «покупательницей», опубликовано на YouTube.

По версии следствия, россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете. Цену она назвала в ходе переписки с оперативниками. Они договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы.

8 октября встреча состоялась. Женщина взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана. На допросе она полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 127.1 УК («Торговля людьми»).

Жизни ребенка ничто не угрожает. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, у матери младенца помимо него еще трое детей. Решается вопрос об их изъятии.

Ранее в Дагестане жительница города Избербаш продала ребенка, которого ей на воспитание отдала подруга. По данным регионального управления МВД, согласно заявлению матери девочки, она отдала дочь подруге на воспитание в 2017 году. Подруга сообщила, что знает, кому доверить ребенка, и увезла его. Через полгода мать решила забрать дочь, но подруга заявила, что продала ее.