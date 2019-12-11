Россиянка продала отданную ей на воспитание подругой девочку

В Дагестане жительница города Избербаш продала ребенка, которого ей на воспитание отдала подруга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, согласно заявлению матери девочки, она отдала ребенка на воспитание в 2017 году. Подруга сообщила, что знает, кому доверить ребенка, и увезла. Через полгода мать попросила вернуть дочь, но подруга заявила, что продала ее.

Информированный источник сообщил агентству, что на просьбу вернуть ребенка россиянка дала матери девочки 90 тысяч рублей, которые потерпевшая не взяла. Он добавил, что отец бросил семью еще до рождения ребенка, а родственники отвернулись от беременной. После рождения девочки мать вынужденно поселилась у подруги, та согласилась их принять из-за детского пособия. Собеседник агентства также рассказал, что личность женщины, которой продали ребенка, установлена.

Ранее в Москве 22-летняя уроженка Киргизии родила ребенка и передала его семейной паре, с которой познакомилась в интернете, за 150 тысяч рублей. Позднее она заявила в полицию о похищении ребенка, на что «купившая» новорожденного женщина заявила, что мальчик носит ее фамилию, а мать не способна ухаживать за ним.

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