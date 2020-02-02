Россиянин попытался продать ребенка за пять тысяч рублей

Житель Челябинска попытался продать ребенка за пять тысяч рублей через сайт с объявлениями. Об этом сообщает 74.ru.

На публикацию обратила внимание одна из местных жительниц, смотревшая объявления в разделе «Посуда». В комментарии к фотографии ребенка говорится: «Девочка Маша, пять тысяч рублей. Возможна доставка».

В УМВД по Челябинску сообщили, что проводят проверку по данному факту. В настоящее время объявление заблокировано, связаться с его автором также невозможно.

Как пишет издание со ссылкой на юриста Николая Попова, в случае, если объявление о продаже ребенка было шуточным, в ситуацию все равно должен вмешаться Роскомнадзор. «Здесь идет нарушение прав несовершеннолетних», — уточнил Попов.

В декабре 2019-го сообщалось, что жительница города Избербаш (Дагестан) продала ребенка, которого ей на воспитание отдала подруга. На просьбу вернуть ребенка россиянка дала матери девочки 90 тысяч рублей, которые потерпевшая не взяла.

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