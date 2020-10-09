Пытавшаяся продать младенца за 300 тысяч рублей россиянка хотела купить сапоги

Уроженка Дагестана пыталась продать в Москве своего ребенка за 300 тысяч рублей, чтобы на вырученные деньги купить новые сапоги, сообщает движение «Альтернатива» во «ВКонтакте».

Волонтеры вышли на женщину и сообщили, что собираются выкупить у нее младенца, чтобы якобы передать цыганам. «Мы всячески пытались объяснить ей, что ребенка ждут плохие опасные условия, но девушка была непреклонна в своем решении. Ее мало интересовало, что с этим ребенком дальше произойдет», — говорится в публикации.

По данным членов движения, о желании купить себе сапоги после продажи маленькой дочери россиянка упоминала в переписке с сестрой, которая «обо всем знала». Родительница писала родственнице, какую именно обувь хочет приобрести.

Активисты уточнили, что были не единственными претендентами на покупку младенца, и мать вела переговоры еще с несколькими потенциальными покупателями.

Ранее стало известно о задержании 25-летней женщины во время получения денег за своего ребенка. На вид девочке чуть больше недели. Возбуждено уголовное дело торговле людьми (часть 2 статьи 127.1 УК). Мать признала вину и написала отказную от дочери. Помимо нее у дагестанки еще трое детей. Решается вопрос об их изъятии.