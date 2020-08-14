В Москве задержали главаря ОПГ за продажу школьницы в сексуальное рабство

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали лидера организованной преступной группировки (ОПГ), которая пыталась продать в сексуальное рабство школьницу за 750 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 20-летний москвич нашел на сайте доноров объявление от мужчины, который обещал 10 тысяч долларов за несовершеннолетнюю девушку, с которой можно вступить в интимную связь. В роли заказчика, как выяснилось, выступал сотрудник правоохранительных органов, поэтому сделка с самого начала проходила в рамках оперативных мероприятий.

13 августа молодой человек пришел на встречу с «заказчиком» вместе с 16-летней школьницей, которой он и соучастники преступления пообещали легкий заработок. Передача 750 тысяч рублей, из которых только 10 тысяч рублей были настоящими, прошла в одной из столичных кальянных. Главарь банды был задержан сразу после получения денег. Соучастники преступления устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Ранее сообщалось, что россиянка с дочерьми попались на продаже секс-рабынь за границу. С 2011 по 2014 годы она создала в Удмуртии и Пермском крае группу, куда вошли ее дочери, их 30-летняя знакомая, а также еще две жительницы Воткинска. Они искали женщин, которые не могли обеспечить себя, а затем обманом уговаривали их поехать в Бахрейн и похищали паспорта. Их обвиняли в торговле людьми, вовлечении в занятие проституцией, совершенное группой лиц, а также организации данной деятельности с применением насилия. Потерпевшими признано восемь человек, которые, однако, не имели претензий к обвиняемым.

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