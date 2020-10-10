Россиянку арестовали за попытку продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей

Суд арестовал на два месяца жительницу Дагестана, задержанную при попытке продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

На суде женщина заявила, что не знала о незаконности своего поступка.

По версии следствия, 25-летняяя россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете. Цену она назвала в ходе переписки с оперативниками. Они договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы.

8 октября встреча состоялась. Женщина взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана. На допросе она полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Ранее сообщалось, что россиянка хотела купить на эти деньги сапоги.