Артемий Лебедев раскритиковал Ксению Собчак за манеру письма в соцсетях

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал журналистку и блогершу Ксению Собчак за ее манеру письма в социальных сетях. По его словам, она допускает ошибки, которые отвлекают от содержания поста. Видео появилось на YouTube.

«Я не могу читать ее посты в Instagram, даже когда у нее умные мысли, потому что мне больно смотреть, как она ставит знаки препинания. Она ставит пробел перед запятой, например», — заявил Лебедев и добавил, что у него «мозг взрывается» от такого типа ошибок.

Блогер признался, что сразу хочет исправить неверно расставленные пробелы в постах Собчак. «Вместо того чтобы насладиться смыслом, я мучаюсь от того, что страдаю от этой неряшливости. Это ужасно», — резюмировал Лебедев.

Ранее он сравнил флаги России и США. По мнению Лебедева, материал, из которого изготавливают российские флаги, зачастую некачественный, в то время как американский флаг выглядит хорошо и «вызывает чувство трепета и гордости», так как почти всегда сделан из плотной ткани.