Артемий Лебедев заявил о неуважении россиян к флагу страны

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал информацию о том, что в Каменске-Уральском отпразднуют День государственного флага, составив триколор из автомобилей. Во время обсуждения новости Лебедев неоднократно упомянул, что жители России не уважают флаг своей страны. Ролик доступен на YouTube-канале блогера.

Дизайнер вспомнил свой предыдущий пост, в котором раскритиковал российский флаг за то, что он печатается «на самой дешевой синтетической ткани и просвечивает насквозь». Вскоре после публикации сообщения подписчики отправили ему множество фотографий, на которых запечатлены окрашенные в триколор скамейки, деревья и мусорные баки.

«Мне стали присылать самые разные примеры, и оказывается, что дешевая ткань — это не самое страшное, что бывает. Ребята накидали просто вариантов, из которых понятно, что флаг в России — это вещь, к которой вообще никто не испытывает никакого уважения. Но при этом все считают, что его можно использовать в качестве такого оберега», — сказал Лебедев.

Дизайнер призвал начать общественное движение, которое должно будет вернуть уважение к государственному флагу. По словам Лебедева, власти страны сделали множество ошибок, из-за которых граждане не испытывают уважения к триколору.

«Например, людям запрещали вешать флаг на балконе или еще каким-то образом запрещали людям чувствовать причастность и любовь к родному флагу. При этом у нас считается возможным нанести триколор абсолютно на любую поверхность, и это не вызывает почему-то ни у кого никакого удивления», — добавил блогер.

Ранее Лебедев сравнил флаги России и США. По его мнению, материал, из которого изготавливают российские флаги, некачественный.