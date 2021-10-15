Собчак не прилетела на очную ставку с устроившим смертельное ДТП водителем

Ведущая Ксения Собчак не прибыла в Сочи на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем

Телеведущая Ксения Собчак, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля, с участием которого произошло смертельное ДТП в Сочи, не прилетела на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

По данным источника СМИ, сверку показаний перенесли на следующую неделю. Повестку к сочинским следователям телеведущей вручили после трехчасового допроса. Журналистке предстояло прибыть на очную ставку с водителем, устроившим аварию.

Ранее Собчак впервые вышла в эфир после ДТП. Она записала видеообращение для программы Андрея Малахова «Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Телеведущая заявила, что многие негативно относятся к ней, однако это не значит, что ничего плохого с ней случиться не может. «[Люди думают, что] я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно», — сказала она.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом. Машина, за рулем которой был Цой, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Цой в свою очередь признал себя виновным. В Сочи водителю предъявили обвинение. Его отправили под домашний арест на два месяца.