В Росгвардии дали совет Собчак из-за слежки

Росгвардия посоветовала телеведущей и журналистке Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за якобы слежки за ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

По его словам, Собчак обращалась в «одно из зданий Росгвардии» с вопросом относительно якобы ведущейся за ней слежки неизвестными лицами на автомобиле. «Ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством: если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — сказал Грибакин.

Сама Собчак в своем Telegram-канале подтвердила, что обратилась в Росгвардию, однако уточнила, что речь идет не только о слежке, а «о прямых и очень жестких угрозах» ей и ее семье.

Ранее сообщалось, что кортеж Собчак заметили у Главного управления Росгвардии в Москве. На опубликованных в сети кадрах видно, как с территории ведомства друг за другом выезжают несколько автомобилей журналистки.

До этого стало известно, что Собчак не явилась на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, по вине которого случилось смертельное ДТП. В результате сверку показаний перенесли на следующую неделю.

В субботу, 9 октября, Mercedes, в котором находилась Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, за рулем которого был Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen.

Водителю Mercedes уже предъявили обвинение. В отношении Цоя возбудили дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его отправили под домашний арест. Свою вину мужчина признал.