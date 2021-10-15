Американский конкурс заменил Собчак на другую ведущую после смертельного ДТП

Организаторы американского конкурса красоты Miss Russian USA заменили журналистку Ксению Собчак на другую ведущую после смертельного ДТП в Сочи. О том, что журналистку лишили работы за день до мероприятия, стало известно вечером 14 октября, соответствующий пост появился в Instagram.

В блоге конкурса красоты накануне была опубликована афиша с новой ведущей — место Собчак заняла украинская поп-певица Анна Седокова. «Наша прекрасная ведущая Анна Седокова и ее невероятный соведущий Андрей Казак готовы зажигать завтра! Это шоу будет незабываемым. (...) Увидимся завтра!» — говорится в официальном сообщении.

Причина отстранения Собчак от ведения мероприятия не уточняется.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором находилась журналистка, попал в смертельную аварию в Сочи. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes уже признал свою вину, мужчину отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. После этого на журналистку обрушился шквал критики. Позднее телеведущая, комментируя случившееся, заявила, что не подгоняла водителя, и добавила, что уехала с места ДТП только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.