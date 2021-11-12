На МКАД загорелся грузовой автомобиль

На внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что движение затруднено по четырем полосам из пяти. На место возгорания прибыли сотрудники экстренных служб.

Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне 37-го километра МКАД также столкнулись семь автомобилей. Никто не пострадал, движение было временно приостановлено по двум полосам из пяти.