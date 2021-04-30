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В Москве отложили введение ограничений для фур на МКАД

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Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»

Власти Москвы отложили введение ограничений на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны в пределах МКАД. Новые правила начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

Сроки пришлось перенести из-за жалоб предпринимателей. Они переживали, что из-за длинных майских праздников могут возникнут сложности с получением пропусков.

«Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня», — прокомментировали ситуацию в департаменте.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, ограничения нужны и Москве, и области. Он отметил, что сотни тысяч людей ездят по МКАД каждый день и проживают около него, а транзитные грузовики повышают аварийность и ухудшают экологию столицы.

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