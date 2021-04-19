Столкновение грузовика с упавшей с неба рыбой сняли на видео

В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, крупная рыба упала с неба на движущуюся грузовую машину. Об этом пишет USA Today.

Столкновение произошло, когда грузовик ехал по мосту со скоростью 101 километр в час. Судя по записи видеорегистратора, рыбу несла поднимающаяся над водой птица. Вблизи грузовика она выронила добычу и полетела дальше.

Транспортная компания выложила фрагмент видео в Twitter с комментарием: «Один из наших водителей в Шарлотт подтверждает, что когда ведешь грузовик, нужно быть готовым ко всему!»

Ранее сообщалось, что в американском городе Бофорт, штат Северная Каролина, птица сбросила сома на проезжающий автомобиль. Упавшая рыба разбила лобовое стекло.