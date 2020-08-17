Упавшая с неба рыба застряла в бампере движущегося автомобиля

Белый окунь в американском штате Теннесси упал с неба на движущийся автомобиль. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

В субботу, 15 августа, Агентство по охране дикой природы штата сообщило в Facebook, что рыба упала с неба на автомобиль, принадлежащий Эду Лайнбергеру (Ed Lineberger). «Мы видели много диких животных, которых сбивают машины, но с рыбой такое произошло впервые», — сообщили в агентстве. К посту была приложена фотография, на которой видно, как белый окунь застрял головой в бампере. Пострадал ли автомобиль, неизвестно.

Лайнбергер ехал недалеко от озера Уоттс Бар в Кингстоне, в 240 километрах к юго-востоку от города Нэшвилл, когда окунь приземлился на его машину. Предположительно, рыбу уронил белоголовый орлан во время схватки в воздухе с другой хищной птицей — скопой.

«Оба хищника охотятся на рыбу, и, похоже, скопа пыталась украсть добычу орлана. Больше всех в результате сражения пострадал окунь», — сообщили в агентстве.

Подписчики в комментариях к посту поделились на две группы: одних поразил факт того, что машина сбила рыбу, другие шутили о том, что владелец автомобиля скажет своей страховой компании. «Лучше сходи и купи лотерейный билет», — посоветовал один из пользователей. «Выглядит так, как будто у него теперь есть пара кусочков хорошего филе. Водитель сегодня победил», — отметил другой. «Вы оштрафовали его за то, что у него не было лицензии на ловлю рыбы?» — спросил третий.

Ранее сообщалось, что в американском городе Бофорт, штат Северная Каролина, птица сбросила сома на проезжающий автомобиль. Упавшая рыба разбила лобовое стекло.