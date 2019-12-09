Карп вырвался из клюва цапли, упал с 15-метровой высоты и выжил

Жительница английского города Байсестер, графство Оксфордшир, спасла упавшую с неба в ее сад рыбу. Об этом сообщает издание The Sun.

Голодная цапля вытащила из пруда 25-сантиметрового карпа и пыталась улететь с ним, но добыча выскользнула из ее клюва на 15-метровой высоте и приземлилась в саду частного дома.

30-летняя Стеф Уорд (Steph Ward) выглянула в окно и увидела, как их бигль по кличке Шерлок бегает по дорожке и лает. Затем что-то упало с неба и приземлилось рядом с глухим стуком.

Женщина выбежала из дома, увидела крупную рыбу и позвала мужа. Пара наполнила водой ведро и положила находку туда. Сначала они подумали, что карп мертв, но вскоре он начал плескаться в воде.

Историей спасения рыбы Уорд поделилась на своей странице в Facebook. Вскоре публикацию увидел живущий неподалеку мужчина, на участке которого есть пруд с карпами. Он предположил, что птица поймала рыбу именно там.

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