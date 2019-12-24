Крупный сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло

В американском городе Бофорт, штат Северная Каролина, птица сбросила сома на проезжающий автомобиль. Об этом сообщает WCIV.

Реза Уолстон (Rhesa Walston) заметила птицу с крупным сомом в когтях, когда везла дочь домой. «Это был один из тех моментов, когда все будто в замедленной съемке, — говорит она. — Смотрю — рыба, а потом вижу, как она [птица] ее роняет».

Сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло. «Осколки засыпали все переднее сиденье и попали мне на колени», — рассказывает женщина. Дочь, сидевшая сзади, оторвалась от своего планшета и сообщила: «У тебя окно разбито». После этого девочка вернулась к своему занятию.

Уолстон выскочила из автомобиля и принялась искать сома. «Я думала, что обязана найти рыбу, которая отскочила после удара, иначе мне никто не поверит», — объясняет она. Чтобы поменять разбитое лобовое стекло, ей пришлось уплатить нестрахуемый минимум в размере 250 долларов (15,5 тысячи рублей).

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