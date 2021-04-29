В России перестало хватать грузовиков и LCV (грузовых автомобилей малой тоннажности), пишет «Коммерсантъ». Очереди на их покупку растягиваются на несколько месяцев.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Опрошенные изданием производители и дилеры отмечают, что в последнее время не имеют свободных машин на складах, поскольку они выпускаются или запускаются под твердые контракты, расписанные на несколько месяцев вперед. Некоторые продавцы принимают заказы только на 2022 год.

На нехватку также повлияли другие факторы, среди которых отложенный с прошлого года спрос со стороны покупателей, перебои с поставками комплектующих и планируемое властями повышение утилизационного сбора.

Дефицит комплектующих в свою очередь вызван как нарушением логистических цепочек из-за пандемии коронавируса, так и действием введенных в отношении России санкций.

Некоторые опрошенные изданием эксперты отмечают, что смягчить дисбаланс спроса и предложения могут майские праздники, во время которых многие автоконцерны не будут работать. При этом формально такой подход выглядит нелогично, указывают они.