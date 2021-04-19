Подержанные машины в России подорожали быстрее новых

В первом квартале текущего года подержанные машины в России подорожали на 5,2 процента, обогнав по этому показателю новые автомобили. Последние стали дороже на 3,8 процента. Как сообщает газета «Коммерсантъ», ситуации способствуют дефицит новых машин и их постоянное удорожание.

Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке быстрее всего росла стоимость Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 и Lada Kalina. Аналитики «Авто.ру» напомнили, что ускорение цен на вторичном рынке началось в прошлом году. Если с начала 2020-го подержанные машины подорожали на 25 процентов, то цены на первичном рынке поднялись на 15 процентов.

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По словам главы «Авилона» Андрея Павловича, сейчас спрос на машины с пробегом остается стабильно высоким. Самая привлекательная машина — не старше трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Как сказал Павлович, такие автомобили покупают сразу же после появления на рынке.

С другой стороны, вторичный рынок не пополняется свежими моделями из-за дефицита новых машин: владельцы не спешат расставаться с ними по причине падения доходов. «При отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены», — объяснил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

Ранее в апреле автомобильные дилеры предупредили россиян об очередном повышении цен на машины. Среди причин — дефицит машин у продавцов и ожидаемое повышение ставки утилизационного сбора.

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