Huawei объяснила отказ от производства автомобилей

В Huawei объяснили нежелание производить автомобили высокой конкуренцией в отрасли. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Топ-менеджер компании Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил во время мероприятия Huawei Global Analyst, что корпорация не планирует выпускать собственные автомобили. Чжицзюнь отметил, что позиции компании в автомобильной отрасли невелики, также Huawei прежде всего занимается выпуском электроники и ПО. По словам топ-менеджера, отказ запускать производство собственных авто сформировался после долгих лет обсуждения и является разумным и взвешенным. Руководство Huawei обсуждало этот вопрос с 2012 года.

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Также около девяти лет назад в Huawei приняли решение сотрудничать с производителями автомобилей. Однако в компании договорились, что будут заниматься лишь производством умных компонентов для авто, а также запуском и поддержкой специального ПО. Сюй Чжицзюнь отметил, что программное обеспечение Huawei является востребованным на автомобилях многих производителей.

Заявления представителя Huawei прозвучали на фоне новостей о том, что один из конкурентов корпорации на рынке — компания Xiaomi — заявил о планах выпустить собственный электрокар. Как ожидается, первый автомобиль китайской корпорации будет оценен в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч юаней (от 1,2 до 3,5 миллиона рублей).

Ранее в разговоре с журналистами Bloomberg глава Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) заявил, что корпорация очень заинтересована в автомобильном рынке. Топ-менеджер компании заявил, что в 2021 году Huawei вложит в разработку электромобилей и технологии автопилотирования миллиард долларов.