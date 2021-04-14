Наука и техника
 
Последние новости
В Донбассе заметили польских военных
Американского посла пригласили в Кремль после беседы Путина и Байдена
Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране
Пашинян перепутал должность Путина
Зеленскому пригрозили импичментом из-за новых документов о его гражданстве
Российские дети массово отравились в частном бассейне
Фото Анастасии Решетовой в парандже вывело из себя ее фанатов
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
В России выявили 8326 новых случаев коронавируса
Украина оценила звонок Байдена Путину
Новости партнеров
Прослушать новость

Huawei объяснила отказ от производства автомобилей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

В Huawei объяснили нежелание производить автомобили высокой конкуренцией в отрасли. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Топ-менеджер компании Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил во время мероприятия Huawei Global Analyst, что корпорация не планирует выпускать собственные автомобили. Чжицзюнь отметил, что позиции компании в автомобильной отрасли невелики, также Huawei прежде всего занимается выпуском электроники и ПО. По словам топ-менеджера, отказ запускать производство собственных авто сформировался после долгих лет обсуждения и является разумным и взвешенным. Руководство Huawei обсуждало этот вопрос с 2012 года.

Также около девяти лет назад в Huawei приняли решение сотрудничать с производителями автомобилей. Однако в компании договорились, что будут заниматься лишь производством умных компонентов для авто, а также запуском и поддержкой специального ПО. Сюй Чжицзюнь отметил, что программное обеспечение Huawei является востребованным на автомобилях многих производителей.

Заявления представителя Huawei прозвучали на фоне новостей о том, что один из конкурентов корпорации на рынке — компания Xiaomi — заявил о планах выпустить собственный электрокар. Как ожидается, первый автомобиль китайской корпорации будет оценен в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч юаней (от 1,2 до 3,5 миллиона рублей).

Ранее в разговоре с журналистами Bloomberg глава Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) заявил, что корпорация очень заинтересована в автомобильном рынке. Топ-менеджер компании заявил, что в 2021 году Huawei вложит в разработку электромобилей и технологии автопилотирования миллиард долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huawei Exec explains why the company doesn’t build cars
Huawei вложит миллиард долларов в электромобили
Xiaomi показала первый электромобиль
Производитель смартфонов решил стать конкурентом Tesla
Xiaomi выпустит автомобиль
Huawei отказался от беспилотных машин и решил сделать «умную дорогу»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
02:3110 апреля

Киберспортсмен захотел сыграть против чипированной обезьяны Илона Маска

01:2010 апреля

Россиянин подал в суд на Apple, Samsung и Huawei

00:4210 апреля

Рогозин пообещал космическую связь всей России

Наука и техника00:01 9 января

Космический рывок

Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
00:0110 апреля

Рассекречены документы о первых космонавтах СССР

20:44 9 апреля

Зафиксированы меняющие научные представления космические вспышки

20:08 9 апреля

Объяснено появление особо опасного туберкулеза

Наука и техника00:07 4 января

Взрывной год

Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
19:32 9 апреля

В Британии обнаружили новый вид потенциально опасного коронавируса

18:25 9 апреля

Самый дорогой iPhone рекордно подешевел

17:26 9 апреля

Илон Маск показал играющую силой мысли чипированную обезьяну

Россия
Песков исключил завершение «эпохи масок» в России
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Песков ответил на данные о «секретном бункере» для подготовки послания Путина
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Кремль объяснил ограничение авиасообщения с Турцией
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Кремль не получил от Зеленского запроса на разговор с Путиным
Все материалы
Мир
Германия связала работу «Северного потока-2» с поведением России
В США отказались портить отношения с Германией из-за «Северного потока-2»
Глава НАТО встал на сторону Украины в вопросе Донбасса
Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп
«Улыбчивый дедушка еще способен удивить мир»
 
Все материалы
Бывший СССР
Польшу обвинили в желании сделать Белоруссию своей частью
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
В Армении граждане от 18 до 55 лет начнут получать вакцину «Спутник V»
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
В Белоруссии прекратили вещание Euronews
Все материалы
Экономика
Мир предупредили о полном исчезновении бананов
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
En+ Group произвела алюминий с самым низким «углеродным следом»
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
Российские власти объявили о прохождении сложного этапа в экономике
Долги тяжкие
На начало года кредиты «Уралхима» достигли полтриллиона рублей
CСК «Звезда» начала строительство третьего танкера-газовоза ледового класса
Все материалы
Силовые структуры
Из монастыря опального отца Сергия начали выселение всех жителей
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Путин уволил генералов Росгвардии
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»
Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В России обсудили единые правила регулирования интернета
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Диетологи назвали причину постоянного голода
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием
Все материалы
Представлен удлиненный Hyundai Tucson с 200-сильным мотором
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Skoda обновила кроссовер Kodiaq
Минивэны возвращаются: первый тест восьмиместного Kia Carnival
Знакомимся с новой моделью корейской марки, решившейся покорить самый малочисленный сегмент рынка
Первый массовый автомобиль Hyundai возродили в виде электрокара
Тест Hyundai Elantra: тайна загадочного кружка
Знакомимся с седаном, который больше не хочет быть серой массой
Раскрыта линейка моторов минивэна Hyundai Staria
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы