Huawei вложит миллиард долларов в электромобили

Компания Huawei в этом году вложит миллиард долларов в разработку электромобилей и технологии автопилотирования, пишет Bloomberg.

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Глава компании Эрик Сюй отметил, что технология автопилота Huawei уже превзошла Tesla. Автомобиль китайского производителя может преодолевать без вмешательства человека больше тысячи километров. «Это намного лучше, чем у Tesla», — отметил он.

Huawei планирует создавать беспилотные автомобили с автопроизводителями BAIC Group, Chongqing Changan Automobile и Guangzhou Automobile Group.Число автомобилей в Китае увеличивается на 30 миллионов ежегодно. В этом году продажи электромобилей в КНР могут вырасти больше чем на 50 процентов.

Намерение Huawei укладывается в общий тренд. Ранее Xiaomi объявил о планах по производству собственного электромобиля. В 2024 году готовится выпустить свой беспилотный автомобиль Apple.

Новые рынки Huawei вынуждают искать санкции США, под которыми компания находится с мая 2019 года. В четвертом квартале 2020 года поставки китайской компании обрушились. За последние месяцы прошлого года компания отгрузила 33 миллиона смартфонов по всему миру, это на 41 процент меньше, чем за тот же период 2019-го.