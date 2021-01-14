Huawei отказался от беспилотных машин и решил сделать «умную дорогу»

В отличие от своих конкурентов на рынке китайская Huawei отказалась от разработки собственного беспилотного автомобиля и решила создать умную дорогу, которая могла бы «общаться» с машиной. Задумка представляет собой масштабную систему из камер, датчиков и радаров на фонарных столбах. Как сообщает Bloomberg, прототип уже умеет помогать автобусам, подстраивая сигналы светофора, если те отстают от расписания.

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Тестирование пока ведется на испытательном участке в городе Уси неподалеку от Шанхая. Там по дороге ездит автобус, он подстраивает свое движение под сигналы, которые получает из сети: останавливается, ускоряется и объезжает препятствия. В перспективе Huawei собирается делать программное обеспечение и сетевое оборудование для беспилотных автомобилей. Ориентация будет идти на китайская авторынок — крупнейший в мире, а в условиях американских санкций это оказывается особенно актуальным.

Сейчас прототипы беспилотных автомобилей есть, например, у «Яндекса», Сбера и Google.

США ранее ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.