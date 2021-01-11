Япония решила ударить по Huawei

Правительство Японии ведет переговоры с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве и вытеснении китайской компании Huawei с рынка оборудования для 5G, пишет газета Yomiuri.

Токио обсуждает условия для более широкого допуска на американский и британский рынки оборудования японских корпораций NEC и Fujitsu. В настоящее время на Huawei приходится более 33 процентов мирового рынка оборудования для станций мобильной связи. Однако страны решили объединиться и изменить ситуацию.

Ранее стало известно, что Швеция тоже решила ударить по Huawei. Однако запрет властей страны использовать оборудование Huawei и ZTE для построения сети 5G на своей территории обернулся провалом для самого королевства, подарив Китаю неожиданного союзника. В защиту китайских компаний выступил их конкурент на шведском рынке — местный производитель Ericsson.

США ранее ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.