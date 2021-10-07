На МКАД столкнулись семь автомобилей

На внутренней стороне 37-го километра МКАД в аварию попали семь автомобилей. Об инциденте сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что столкновение машин произошло перед пересечением с улицей Павла Фитина. Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. О пострадавших не сообщается.

Из-за ДТП движение свободно по двум полосам из пяти. Дептранс рекомендует водителям выбирать пути объезда.

Ранее на трассе Москва — Астрахань столкнулись пассажирский автобус и три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.