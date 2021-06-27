Водители устроили гонки на МКАД и попытались протаранить автомобили друг друга

В Москве на видео попали водители, устроившие гонки на дороге и попытавшиеся на скорости протаранить автомобили друг друга. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое водителей устроили разборки на МКАД. Сначала они обгоняли и подрезали друг друга, а затем один из участников гонки протаранил автомобиль соперника, отчего машину последнего занесло и развернуло.

По словам очевидца, у одного из автомобилей лопнуло колесо, но это не помешало водителям продолжить соревнование, создавая опасную ситуацию на дороге.