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В России мотоциклист устроил гонку с ГИБДД и погиб

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: страница Андрея Попова в Facebook

В России мотоциклист устроил гонку с ГИБДД и погиб. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления МВД передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Челябинске на улице Молодогвардейцев. Полиция, включив светозвуковые сигналы, пыталась остановить 27-летнего мотоциклиста. Молодой человек не реагировал, продолжал движение и набирал скорость.

«Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что погибший был лишен прав.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Челябинске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин. Одна женщина при столкновении вылетела из окна автомобиля и погибла.

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