Собянин рассказал о постоянных ограничениях для грузовиков на МКАД

Власти Москвы планируют ввести постоянные ограничения движения грузовиков весом более 12 тонн на МКАД. Об этом написал мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

«Итоги "снежной" субботы стали последней каплей, которая ускорила принятие давно назревшего решения», — отметил градоначальник. Совместно с властями Московской области с 20 февраля движение большегрузов по МКАД ограничивается на год, однако Собянин отметил, что, скорее всего, это решение будет действовать на постоянной основе.

Большегрузы перевели на недавно достроенный ЦКАД, А-107 и А-108 — на этих дорогах прибавилось около 5,5 тысяч грузовиков в сутки. На МКАД теперь могут выезжать только те грузовики, которые предназначены для обслуживания жителей Москвы и Подмосковья — им выдают специальные пропуска. Новое правило не касается также большегрузов с пропусками, которые возят продукты.

«Несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы МКАД работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. (...) Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее», — отметил Собянин.

12 февраля в Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Загруженность наблюдалась на Третьем транспортном кольце, а также почти по всему МКАД и Садовому кольцу. В частности, на дорогах застревали большегрузы, которые блокировали движение. Некоторым водителям приходилось стоять на дороге по несколько часов.