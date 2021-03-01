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В России появился новый дорожный знак

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

На дорогах России вводится новый информационный знак — «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступает в силу в понедельник, 1 марта.

Ранее о фиксации нарушений автомобилистов информировали специальные таблички, монтируемые в дополнение к другим знакам. В отличие от них новый знак будет устанавливаться самостоятельно. Вне населенных пунктов он появится на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля стационарных и передвижных камер. Таким образом, предупреждать о возможном применении камер на дороге будут заранее. В населенных пунктах указатели будут ставить только на въездах.

Применявшиеся до сих пор информационные таблички можно будет использовать на протяжении ближайших шести месяцев. Это решение оставляют за местными властями.

В феврале сообщалось, что Росстандарт планирует отменить уменьшенные дорожные знаки, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет.

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