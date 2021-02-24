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В России отменят уменьшенные дорожные знаки

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росстандарт отменит уменьшенные дорожные знаки, сообщает «Коммерсантъ». Также уберут указатель, разрешающий правый поворот на красный свет.

По информации издания, подобное решение приняли из-за жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там полагают, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

В России разрешается устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. Самый маленький по стандартам знак — 50 на 50 сантиметров. Согласно новым правилам, в порядке эксперимента введены знаки 40 на 40 сантиметров и 35 на 35 сантиметров. Для проведения эксперимента были выбраны Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград, сообщает «Российская газета». Идея состояла в том, чтобы избежать нагромождения знаков в городах.

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится новый знак — «Фотовидеофиксация». Он «обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения».

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