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В России появится новый дорожный знак

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России с 1 марта 2021 года на дорогах появится новый знак — «Фотовидеофиксация». Об этом говорится в принятом 31 декабря постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот знак «обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», говорится в документе.

Предполагается, что он заменит таблички о фиксации нарушений, которые действуют сейчас (прямоугольная табличка с фотокамерой на белом фоне).

За пределами населенных пунктов новые знаки будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.

Ранее в МВД предупредили, что в случае если выяснится, что машины не проходили техосмотр, полиция будет аннулировать диагностические карты технического осмотра. Новое правило также начнет действовать с 1 марта.

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