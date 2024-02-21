Среда обитания
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16:58, 21 февраля 2024Среда обитания

Ловлю популярной в России рыбы захотели ограничить

Вылов воблы в астраханских реках предложили ограничить

Фото: Yuri Abramotchkin / Globallookpress.com

Российские рыбаки рискуют остаться без знаменитой астраханской воблы в 2024 году. Соответствующий приказ Минсельхоза проходит обсуждение в правительстве, пишет газета «Аргументы и факты».

Запрет на ловлю может коснуться как промысловиков, так и любителей. Удить воблу, согласно документу, в этом году можно будет лишь в период с 20-го по 30-е апреля. Контролировать лов популярной рыбы законодателей побудили новые данные о популяции воблы в астраханских реках. Численность вида за последние 20 лет сократилась вдвое, а улов — в шесть раз. За всю историю наблюдений показатель снизился более чем в 130 раз. Как доказательство, весной 2023 года в регионе добыли менее 500 тонн воблы.

Более того, «родственника» воблы — плотву — также запретят ловить в водоемах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области. Добычу сельди-черноспинки ограничат на всех водных объектах региона.

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Ограничения скажутся на местной туристической отрасли, опасаются жители. Областные турбазы могут опустеть без приезжих рыболовов — больше половины всех туристов, прибывающих в Астрахань, едут сюда ради рыбалки. Десятки мелких рыбных цехов, специализирующихся исключительно на вяленой вобле, начнут закрываться. Дефицит популярной пивной закуски неизбежно отразится на ценах.

В то же время, по мнению ученых, запретительная мера может оказаться бесполезной. Куда больший ущерб численности воблы наносят энергетики. Сбрасывая воду во время паводков, они не учитывают период нереста, поясняют эксперты. Проблемой занимается губернатор региона.

Ранее СМИ сообщали об угрозе исчезновения ценных видов рыб в случае снятия запрета на лесорубку. Опасность нависла над тихоокеанским и атлантическим лососем, а также представителями семейств осетровых и сиговых. Вырубка в нерестоохранных полосах лесов может привести к нарушению режима стока и обмелению.

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      Виктория Клабукова
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